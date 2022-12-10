Российская ABBYY убрала с сайта русский язык, но оставила украинский

Российская IT-компания ABBYY, которая занимается выпуском электронных словарей, а также программ для распознавания текста, удалила с сайта русский язык. При этом пользователям по-прежнему доступны девять языков, включая украинский.

Каких-либо официальных заявлений на этот счёт не поступало, так что неясно, когда именно компания решила убрать с сайта русский язык интерфейса. По всей видимости, это могло произойти в течение этого года, ведь в 2021 году такого замечено не было.

К слову, в январе этого года ABBYY по собственному желанию удалила много своих программ из реестра российского софта, за который отвечает Минцифры. В настоящее время организация позиционирует себя в качестве международной компании со штаб-квартирой в США.