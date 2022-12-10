Нейрохирург объяснил, почему не нужно бояться лечь под нож при межпозвоночной грыже

При удалении межпозвоночных грыж риск неблагоприятного исхода минимален, причём двигаться, как правило, можно уже через день после операции. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил нейрохирург Андрей Ваврын.

"Многие люди боятся ложиться под нож <...> Абсолютно любое хирургическое вмешательство сопряжено с рисками, но всё же вероятность негативного исхода при удалении грыжи межпозвонкового диска минимальна", — отметил он.

При этом удалять нужно не все грыжи, иногда они могут рассосаться — эксперт рассказал и о таких случаях. По его словам, некоторые россияне планировали сделать операцию по квоте, но спустя два месяца, которые были потрачены на оформление документов, хирургам было уже нечего удалять, так как выпячивание на контрольном предоперационном исследовании исчезало. Врач также уточнил, что большинство его пациентов успешно вылечивались с помощью консервативной терапии и минимальных вмешательств.