Бут рассказал, что в его камере в американской тюрьме всегда висел портрет Путина

Освобождённый из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут рассказал, что в камере у него всегда висел портрет президента РФ Владимира Путина. Об этом он сообщил в интервью RT.

"Я горжусь тем, что я русский человек, и [тем, что] наш президент — Путин", — заявил он.