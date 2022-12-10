Бут рассказал, что в его камере в американской тюрьме всегда висел портрет Путина
Освобождённый из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут рассказал, что в камере у него всегда висел портрет президента РФ Владимира Путина. Об этом он сообщил в интервью RT.
"Я горжусь тем, что я русский человек, и [тем, что] наш президент — Путин", — заявил он.
Ранее освобождённый из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут рассказал, что поддерживает российскую спецоперацию на Украине и если бы у него были необходимые навыки, то он пошёл бы добровольцем на фронт.
Напомним, 8 декабря американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута. Президент США Джо Байден поговорил с американкой по телефону, после чего заявил, что она возвращается домой, а переговоры с российской стороной назвал напряжёнными. Также стало известно, что обоих обменянных помиловали перед освобождением. Бута задержали в Таиланде в 2008 году и в 2010-м экстрадировали в США. Спустя несколько лет он был приговорён к 25 годам тюрьмы и штрафу в 15 миллионов долларов. Его обвинили в сговоре для незаконной продажи оружия группировке "Революционные вооружённые силы Колумбии", которая признана в США террористической.
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