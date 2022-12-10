В РПЦ сочли смешными "доказательства" антиукраинской деятельности, найденные СБУ в храмах

Найденные СБУ "доказательства антиукраинской деятельности" в Украинской православной церкви говорят только о её невиновности. Об этом рассказал зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он считает, что выгнать монахов Киево-Печерской лавры и отдать её раскольникам будет проблематично, поскольку лавра — это великая святыня для многих народов. По словам представителя РПЦ, в понимании украинцев её представители не сделали ничего, что могло бы объяснить обыски СБУ и нарушение строя церковной жизни с их стороны.

"Чтобы такие действия оправдать, украинские власти должны что-то придумать. Для этого они и публикуют, что они там что-то нашли, какое-то послание патриарха в архиве лавры или другого монастыря. Но это всё смешные "доказательства". Они свидетельствуют, что Церковь на Украине ни в чём не виновата", — сказал Кипшидзе в эфире телеканала "Россия 24".