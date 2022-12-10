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10 декабря, 14:24

Устроивший стрельбу в Дрездене умер от полученного при задержании ранения

Устроивший стрельбу в центре Дрездена умер от ранения, которое он получил во время операции по освобождению полицейскими заложников. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно информации издания, 40-летний Давид В. умер в результате полученных травм вскоре после того, как спецназ задержал его в торговом центре. По предварительным данным, перед тем как взять людей в заложники, злоумышленник убил собственную мать. Оперативники не исключают, что мужчина был психически болен.

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Ранее Лайф писал о том, что преступник сначала пытался ворваться в редакцию радиостанции "Радио Дрезден". Перед этим он застрелил пожилую женщину. После неудачной попытки попасть на радиостанцию, мужчина уже захватил заложников в торговом центре.

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Twitter / InsiderNewsKe

Наталья Исакова

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