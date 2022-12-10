Устроивший стрельбу в Дрездене умер от полученного при задержании ранения

Устроивший стрельбу в центре Дрездена умер от ранения, которое он получил во время операции по освобождению полицейскими заложников. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно информации издания, 40-летний Давид В. умер в результате полученных травм вскоре после того, как спецназ задержал его в торговом центре. По предварительным данным, перед тем как взять людей в заложники, злоумышленник убил собственную мать. Оперативники не исключают, что мужчина был психически болен.