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10 декабря, 14:26

Исследователи раскрыли тайну свинцовых саркофагов из Нотр-Дам-де-Пари

Inrap: В найденных под Нотр-Дам-де-Пари саркофагах были захоронены представитель знати и каноник

Представитель знати и каноник были захоронены в двух свинцовых саркофагах, найденных во время работ по восстановлению собора Парижской Богоматери после пожара. Об этом сообщил Национальный институт охранных археологических исследований (Inrap).

  • Один из саркофагов, который был обнаружен под Нотр-Дам-де-Пари. Фото © Inrap / Denis Gliksman
    Один из саркофагов, который был обнаружен под Нотр-Дам-де-Пари. Фото © Inrap / Denis Gliksman
  • Табличка, которая была прикреплена к саркофагу с каноником. Фото © Inrap / Denis Gliksman
    Табличка, которая была прикреплена к саркофагу с каноником. Фото © Inrap / Denis Gliksman
  • Изучение одного из скелетов. Фото © Inrap / Denis Gliksman
    Изучение одного из скелетов. Фото © Inrap / Denis Gliksman

Один из саркофагов, который был обнаружен под Нотр-Дам-де-Пари. Фото © Inrap / Denis Gliksman

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Саркофаги обнаружили весной 2022 года при подготовке к возведению строительных лесов для реконструкции шпиля собора. Они были с повреждениями, но останки внутри сохранились. Эксперты в Тулузе решили провести экспертизу.

В одном из саркофагов лежали останки, принадлежавшие богатому мужчине. Археологи сообщили, что кости, волосы с лица и головы сохранились. Это был каноник Антуан Де Ла Порт, он умер в 1710 году в возрасте 83 лет. Его имя указывается на табличке. На саркофаге каноника были помещены три медали с его изображением.

А во втором гробу эксперты обнаружили захоронение мужчины в возрасте 25–40 лет, его личность пока не установлена. Там также находились останки савана и остатки листьев и цветов на уровне черепа и живота. Предполагается, что это был венок. Череп мужчины распилен. По словам археологов, умерший имел аристократический статус, с ранних лет ездил верхом. Изучение находок продолжается, следующие результаты появятся в первой половине 2023 года.

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Ранее археологи узнали, какие игрушки были у детей примерно 5000 лет назад. По их данным, это могли быть таблички с гравировкой в форме совы.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

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