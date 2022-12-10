Исследователи раскрыли тайну свинцовых саркофагов из Нотр-Дам-де-Пари

Представитель знати и каноник были захоронены в двух свинцовых саркофагах, найденных во время работ по восстановлению собора Парижской Богоматери после пожара. Об этом сообщил Национальный институт охранных археологических исследований (Inrap).







Саркофаги обнаружили весной 2022 года при подготовке к возведению строительных лесов для реконструкции шпиля собора. Они были с повреждениями, но останки внутри сохранились. Эксперты в Тулузе решили провести экспертизу.

В одном из саркофагов лежали останки, принадлежавшие богатому мужчине. Археологи сообщили, что кости, волосы с лица и головы сохранились. Это был каноник Антуан Де Ла Порт, он умер в 1710 году в возрасте 83 лет. Его имя указывается на табличке. На саркофаге каноника были помещены три медали с его изображением.

А во втором гробу эксперты обнаружили захоронение мужчины в возрасте 25–40 лет, его личность пока не установлена. Там также находились останки савана и остатки листьев и цветов на уровне черепа и живота. Предполагается, что это был венок. Череп мужчины распилен. По словам археологов, умерший имел аристократический статус, с ранних лет ездил верхом. Изучение находок продолжается, следующие результаты появятся в первой половине 2023 года.