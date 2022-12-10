Нападающий сборной Нидерландов Вегхорст разочаровался в Месси после его оскорблений

Нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегхорст признался, что разочаровался в главной звезде команды Аргентины Лионеле Месси из-за его оскорблений во время послематчевого интервью на ЧМ в Катаре. Об этом пишет Marca.

"Я хотел пожать Месси руку после игры, потому что очень уважаю его как футболиста. Но он отбросил мою руку и не хотел говорить со мной. Мой испанский не очень хорош, но он произнёс грубые слова в мой адрес, и это разочаровывает меня", — отметил Вегхорст.