Нападающий сборной Нидерландов Вегхорст разочаровался в Месси после его оскорблений
Нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегхорст признался, что разочаровался в главной звезде команды Аргентины Лионеле Месси из-за его оскорблений во время послематчевого интервью на ЧМ в Катаре. Об этом пишет Marca.
"Я хотел пожать Месси руку после игры, потому что очень уважаю его как футболиста. Но он отбросил мою руку и не хотел говорить со мной. Мой испанский не очень хорош, но он произнёс грубые слова в мой адрес, и это разочаровывает меня", — отметил Вегхорст.
Напомним, что матч Аргентина – Нидерланды завершился победой южноамериканцев в серии послематчевых пенальти. При этом оранжевые по ходу встречи сумели отыграться со счёта 0:2 и перевести матч в дополнительное время. Игра была богатой на крайне эмоциональные события и стычки, а после матча главная звезда сборной Аргентины Лионель Месси оскорбил игрока команды Нидерландов Ваута Вегхорста во время интервью.
ТАСС / АР / Tom Weller