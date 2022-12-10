В Китае назвали заболевание, которое угрожает молодёжи во всём мире

Учёные из Харбинского медицинского университета в Китае в ходе исследования пришли к выводу, что за последние 30 лет случаи заболевания сахарным диабетом среди подростков и молодых людей по всему миру участились. Результаты работы они опубликовали в журнале BMJ.

Для проведения систематического анализа медики привлекли данные исследования глобального бремени болезней 2019 года с участием людей в возрасте от 15 до 39 лет из 204 стран. Выяснилось, что в период с 1990 по 2019 год у подростков и молодёжи уровень заболеваемости вырос с 117,22 до 183,36 на 100 тысяч населения. Увеличилась и смертность — с 0,74 до 0,77 на 100 тысяч человек.

Рост в основном происходил в странах, имеющих средний социально-демографический индекс. А вот на территориях с низким таким показателем хоть и была заболеваемость в среднем ниже, но уровень смертности находился на высоте.

Чаще всего болели и умирали от диабета второго типа женщины и в большинстве случаев с высокой массой тела. Ожирение угрожало и мужчинам. Влияние других факторов разнилось между странами. Медики уверены, что данное исследование даст возможность правительствам разработать наиболее эффективные меры по борьбе с сахарным диабетом у молодёжи.