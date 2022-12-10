Польша не считает закрытым вопрос выплат Германией репараций за Вторую мировую войну
Власти Польши не считают решённым вопрос выплат Германией репараций за ущерб, который был нанесён стране в годы Второй мировой войны. Об этом заявил новый посол республики в ФРГ Дариуш Павлош в интервью Die Welt.
"Действительно, Федеральное правительство Германии считает этот вопрос закрытым с юридической точки зрения. Мы не считаем", — отметил Павлош.
Он напомнил, что Польша во времена войны потеряла треть собственного населения, а после окончания боевых действий не было подписано какого-либо договора, который устанавливал бы выплату репараций. Дипломат также подчеркнул, что парламентские выборы 2023 года не повлияют на данное требование, так как оппозиционные силы, как и правящая партия, выступают за выплату репараций.
Напомним, Берлин ещё в октябре получил ноту с требованием репараций со стороны Польши и пообещал изучить её. Глава МИД Германии Анналена Бербок, впрочем, уже заявила, что вопрос о репарациях в ФРГ считают юридически закрытым.
ТАСС / Редькин Марк