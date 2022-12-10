Непомнящий оценил шансы Марокко победить на ЧМ-2022
Непомнящий усомнился, что сборной Марокко удастся выиграть ЧМ-2022
Сборная Марокко празднует победу над Португалией в матче 1/4 финала ЧМ-2022. Обложка © Twitter / Mauro Berruto
Советский и российский футбольный тренер, бывший наставник сборной Камеруна Валерий Непомнящий прокомментировал победу команды Марокко над Португалией в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре. Он усомнился в способности этой команды дойти до первого места.
"Результат сенсационным не назову. Сборная Марокко выполнила свой план на игру. Удастся ли африканской команде выиграть чемпионат мира? Не верю в это", — приводит его слова "Спорт-Экспресс".
При этом Непомнящий отметил, что чудеса на чемпионате всё же случаются, однако если марокканцы в полуфинале попадут на французов, то им уже будет весьма не просто одержать победу.
Напомним, сборная Марокко сенсационно обыграла Португалию и впервые вышла в полуфинал ЧМ. Она стала первой африканской командой, кому это удалось. Встреча завершилась со счётом 1:0. Победный и единственный гол матча на 42-й минуте забил Юссеф Эн-Несири. В полуфинале марокканцев ждёт встреча с победителем пары Англия – Франция, которые сыграют сегодня, 10 декабря.