Советский и российский футбольный тренер, бывший наставник сборной Камеруна Валерий Непомнящий прокомментировал победу команды Марокко над Португалией в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре. Он усомнился в способности этой команды дойти до первого места.

"Результат сенсационным не назову. Сборная Марокко выполнила свой план на игру. Удастся ли африканской команде выиграть чемпионат мира? Не верю в это", — приводит его слова "Спорт-Экспресс".

При этом Непомнящий отметил, что чудеса на чемпионате всё же случаются, однако если марокканцы в полуфинале попадут на французов, то им уже будет весьма не просто одержать победу.