Роналду в слезах сбежал с поля после поражения Португалии на ЧМ-2022
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду разрыдался после поражения национальной сборной от Марокко на ЧМ-2022 в Катаре. Вероятнее всего, это последний чемпионат мира в карьере 37-летнего португальца.
Криштиану Роналду разрыдался на поле после вылета Португалии с ЧМ-2022. Видео © Twitter / mperorkings / Iqbalradoo
Сразу после финального свистка звёздный футболист ушёл с поля, не подойдя к трибунам и не дождавшись игроков по команде. При этом по пути в подтрибунное помещение форвард успел даже толкнуть подбежавшего к нему человека. Сам Роналду вышел на поле лишь на 51-й минуте, но это не спасло команду от поражения.
Напомним, сборная Марокко сенсационно обыграла Португалию и впервые вышла в полуфинал ЧМ. Встреча завершилась со счётом 1:0. Победный и единственный гол матча на 42-й минуте забил Юссеф Эн-Несири. В полуфинале марокканцев ждёт встреча с победителем пары Англия – Франция, которые сыграют сегодня, 10 декабря, в 22:00 по московскому времени.
Twitter / El Chiringuito TV