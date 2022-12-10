Роналду в слезах сбежал с поля после поражения Португалии на ЧМ-2022

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду разрыдался после поражения национальной сборной от Марокко на ЧМ-2022 в Катаре. Вероятнее всего, это последний чемпионат мира в карьере 37-летнего португальца.

Сразу после финального свистка звёздный футболист ушёл с поля, не подойдя к трибунам и не дождавшись игроков по команде. При этом по пути в подтрибунное помещение форвард успел даже толкнуть подбежавшего к нему человека. Сам Роналду вышел на поле лишь на 51-й минуте, но это не спасло команду от поражения.