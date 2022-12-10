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Регион
Опубликовано 10 декабря 2022, 21:14
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Роналду в слезах сбежал с поля после поражения Португалии на ЧМ-2022

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду разрыдался после поражения национальной сборной от Марокко на ЧМ-2022 в Катаре. Вероятнее всего, это последний чемпионат мира в карьере 37-летнего португальца.

Криштиану Роналду разрыдался на поле после вылета Португалии с ЧМ-2022. Видео © Twitter / mperorkings / Iqbalradoo

Сразу после финального свистка звёздный футболист ушёл с поля, не подойдя к трибунам и не дождавшись игроков по команде. При этом по пути в подтрибунное помещение форвард успел даже толкнуть подбежавшего к нему человека. Сам Роналду вышел на поле лишь на 51-й минуте, но это не спасло команду от поражения.

  • Роналду рыдает на поле после проигрыша сборной Португалии на ЧМ. Фото © Twitter / El Chiringuito TV
    Роналду рыдает на поле после проигрыша сборной Португалии на ЧМ. Фото © Twitter / El Chiringuito TV
  • Роналду рыдает на поле после проигрыша сборной Португалии на ЧМ. Фото © Twitter / El Chiringuito TV
    Роналду рыдает на поле после проигрыша сборной Португалии на ЧМ. Фото © Twitter / El Chiringuito TV
  • Роналду рыдает на поле после проигрыша сборной Португалии на ЧМ. Фото © Twitter / El Chiringuito TV
    Роналду рыдает на поле после проигрыша сборной Португалии на ЧМ. Фото © Twitter / El Chiringuito TV

Роналду рыдает на поле после проигрыша сборной Португалии на ЧМ. Фото © Twitter / El Chiringuito TV

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Хорватия стала первым полуфиналистом ЧМ в Катаре
Хорватия стала первым полуфиналистом ЧМ в Катаре

Напомним, сборная Марокко сенсационно обыграла Португалию и впервые вышла в полуфинал ЧМ. Встреча завершилась со счётом 1:0. Победный и единственный гол матча на 42-й минуте забил Юссеф Эн-Несири. В полуфинале марокканцев ждёт встреча с победителем пары Англия – Франция, которые сыграют сегодня, 10 декабря, в 22:00 по московскому времени.

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Twitter / El Chiringuito TV

Наталья Демьянова
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