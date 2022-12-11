Стало известно, куда россияне чаще всего летали в 2022 году

В России в 2022 году вырос спрос на полёты в ближнее зарубежье, причём большая доля пассажиров летала в Таджикистан. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные сервисов "Туту.ру" и OneTwoTrip.

Среди востребованных направлений также Киргизия, Узбекистан, Армения, Азербайджан, Турция, Белоруссия, Казахстан, ОАЭ и Грузия.

По данным агентства, за год количество перелётов в Таджикистан увеличилось в несколько раз — с 4,89% до 17,22%. Средний чек на билет туда-обратно вырос на 11% и в этом году составил 27 611 рублей. Перелёты в Казахстан, наоборот, стали дешевле на 27% и стоят чуть более 31 тысячи рублей.

Значительная часть спроса на авиаперелёты приходится на внутренние направления — около 86%. При этом вдвое увеличился спрос на рейсы в ближнее зарубежье — с 5,7% до 11,4%. Доля европейского направления сократилась до 0,5% после 0,7% в прошлом году.

Также отмечается резкий спрос на авиабилеты в отдельные страны: Сингапур (в 20 раз), Японию (в 17 раз), Таиланд (в 14 раз), Малайзию (в 13 раз) и Индонезию (в 12 раз).