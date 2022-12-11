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11 декабря, 09:32

Косметолог дала вредные советы по уходу за кожей зимой

Косметолог Самойлова: Морозы и сильный ветер ослабляют защитные функции кожи

Зимой наша кожа подвергается агрессивному воздействию окружающей среды, поэтому необходимо тщательно подбирать средства для её защиты. Врач-косметолог "СМ-Косметология" Наталья Самойлова в беседе с Лайфом дала вредные советы по зимнему уходу, которых точно стоит придерживаться, если хочется проблем.

По словам медика, морозы, сильный ветер, перепады температур, сухой воздух в помещении нарушают водно-липидный баланс кожи, ослабляя её защитные функции. В результате она становится чувствительной и склонной к обезвоживанию и сухости, покраснению и раздражению.

Вредный совет № 1. Использовать тот же комплекс средств по уходу, что и летом

Если средства, которые использовались в тёплый период, подходят вашему типу кожи, то зачем что-то менять? А о дополнительном питании и увлажнении из-за минусовых температур и ветра можно совсем забыть. Стоит отказаться от косметики с более плотными текстурами, например крема вместо геля и питательных масок. Выкинуть из косметички зимой нужно и средства с церамидами, которые восстанавливают водно-липидную мантию кожи и помогают справиться с ощущением стянутости, а также сыворотки и крема с гиалуроновой кислотой в составе, ведь они активно насыщают кожу влагой.

Вредный совет № 2. Применять агрессивные очищающие средства

Зима — самое время для жёстких скрабов, средств с сульфатами, спиртовых лосьонов, высокоактивных кислот и массажных щёточек! В холодное время года откажитесь от мягких, деликатных средств, в составе которых присутствуют натуральные масла, жирные кислоты, витамины и увлажняющие экстракты. Не стоит пользоваться и лёгкими энзимными пилингами или гоммажами вместо скраба.

Вредный совет № 3. Наносить крем непосредственно перед выходом на улицу

Крему совсем необязательно давать время впитаться и образовать на коже защитную плёнку, предотвращающую потерю влаги. Наносить его нужно точно позже, чем за 30 минут до выхода на улицу.

Вредный совет № 4. Забывать про SPF-защиту

Зимой солнечные лучи свободно проникают через плотные облака и тучи, отражаются от снега и льда и оказывают влияние на кожу, подвергая её процессам фотостарения. Но за окном не лето, а значит, о средствах с солнцезащитными фильтрами можно забыть, особенно при использовании косметики с фоточувствительностью, в составе которых есть ретинол, кислоты и витамин С.

Конечно, все перечисленные "рекомендации" стоит воспринимать с точностью наоборот, чтобы кожа в зимний период радовала вас красотой, мягкостью и отсутствием недостатков.

Россиянкам рассказали, как часто нужно менять средства для ухода за кожей

Россиянкам рассказали, как часто нужно менять средства для ухода за кожей

Ранее врач Екатерина Пащенко отметила, что зимой кожа становится сухой из-за работы батарей и отсутствия солнца. В связи с этим она рассказала, как справиться с этой проблемой.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко

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