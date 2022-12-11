Косметолог дала вредные советы по уходу за кожей зимой

Зимой наша кожа подвергается агрессивному воздействию окружающей среды, поэтому необходимо тщательно подбирать средства для её защиты. Врач-косметолог "СМ-Косметология" Наталья Самойлова в беседе с Лайфом дала вредные советы по зимнему уходу, которых точно стоит придерживаться, если хочется проблем.

По словам медика, морозы, сильный ветер, перепады температур, сухой воздух в помещении нарушают водно-липидный баланс кожи, ослабляя её защитные функции. В результате она становится чувствительной и склонной к обезвоживанию и сухости, покраснению и раздражению.

Вредный совет № 1. Использовать тот же комплекс средств по уходу, что и летом

Если средства, которые использовались в тёплый период, подходят вашему типу кожи, то зачем что-то менять? А о дополнительном питании и увлажнении из-за минусовых температур и ветра можно совсем забыть. Стоит отказаться от косметики с более плотными текстурами, например крема вместо геля и питательных масок. Выкинуть из косметички зимой нужно и средства с церамидами, которые восстанавливают водно-липидную мантию кожи и помогают справиться с ощущением стянутости, а также сыворотки и крема с гиалуроновой кислотой в составе, ведь они активно насыщают кожу влагой.

Вредный совет № 2. Применять агрессивные очищающие средства

Зима — самое время для жёстких скрабов, средств с сульфатами, спиртовых лосьонов, высокоактивных кислот и массажных щёточек! В холодное время года откажитесь от мягких, деликатных средств, в составе которых присутствуют натуральные масла, жирные кислоты, витамины и увлажняющие экстракты. Не стоит пользоваться и лёгкими энзимными пилингами или гоммажами вместо скраба.

Вредный совет № 3. Наносить крем непосредственно перед выходом на улицу

Крему совсем необязательно давать время впитаться и образовать на коже защитную плёнку, предотвращающую потерю влаги. Наносить его нужно точно позже, чем за 30 минут до выхода на улицу.

Вредный совет № 4. Забывать про SPF-защиту

Зимой солнечные лучи свободно проникают через плотные облака и тучи, отражаются от снега и льда и оказывают влияние на кожу, подвергая её процессам фотостарения. Но за окном не лето, а значит, о средствах с солнцезащитными фильтрами можно забыть, особенно при использовании косметики с фоточувствительностью, в составе которых есть ретинол, кислоты и витамин С.

Конечно, все перечисленные "рекомендации" стоит воспринимать с точностью наоборот, чтобы кожа в зимний период радовала вас красотой, мягкостью и отсутствием недостатков.