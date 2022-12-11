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11 декабря, 09:00

Три человека сгорели в автомобиле после ДТП в Приморье

Жертвами ДТП с участием автомобиля УАЗ, который загорелся после аварии на трассе Раздольное – Хасан в Приморском крае, стали три человека. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Последствия ДТП с автомобилем УАЗ, в котором сгорело три человека. Видео © t.me / dps.control

По данным правоохранителей, автомобиль направлялся в сторону села Гусевка, однако по неустановленной причине съехал в кювет, где и загорелся. В салоне находилось трое мужчин в возрасте 19, 43 и 48 лет. В Сети опубликовали кадры с места аварии, на которых видно, что перевернувшийся на бок автомобиль догорает в кювете.

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Обложка ©

t.me / dps.control

Артур Белкин

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