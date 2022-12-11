Три человека сгорели в автомобиле после ДТП в Приморье

Жертвами ДТП с участием автомобиля УАЗ, который загорелся после аварии на трассе Раздольное – Хасан в Приморском крае, стали три человека. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

По данным правоохранителей, автомобиль направлялся в сторону села Гусевка, однако по неустановленной причине съехал в кювет, где и загорелся. В салоне находилось трое мужчин в возрасте 19, 43 и 48 лет. В Сети опубликовали кадры с места аварии, на которых видно, что перевернувшийся на бок автомобиль догорает в кювете.