Гоблин Пучков — о драке Лепса в Петербурге: Все должны держать себя в руках

Переводчик, блогер и публицист Дмитрий Гоблин Пучков заявил, что люди должны держать себя в руках, а знаменитости тем более, ведь помимо обычных последствий драк, в этом случае также накладывается общественная реакция. Так он в эфире радио "Комсомольская правда" прокомментировал драку певца Григория Лепса в Санкт-Петербурге.

"Все должны держать себя в руках. У нас государство только определённую категорию государственных служащих уполномочивает бить граждан и по ним стрелять — сотрудников правоохранительных органов. Всем остальным руки распускать запрещено", — сказал Гоблин Пучков.

Он отметил, что остаётся загадкой, каким образом исполнитель пересёкся с обычным горожанином, ведь положение Лепса позволяет отдыхать в ресторане отдельно от публики в скрытом помещении. Также люди в баре распивают алкоголь, а значит могут вести себя неадекватно. Следовательно, продолжил блогер, они могут подойти к знаменитости и сказать о своём отношении к нему и его творчеству. Гоблин Пучков отметил, что не понимает, зачем находиться в таком случае в одном помещении с подобной публикой.

Но если и случился конфликт, то социальное положение в данной ситуации обязывает, подчеркнул он. Так, потасовка между рядовыми гражданами не привлечёт внимание, но если в ней принял участие человек, подобный Лепсу, то уже с него "не слезут".