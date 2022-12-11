Поляк Блахович призвал отдать пояс UFC Анкалаеву
Поляк Ян Блахович после боя вничью с российским бойцом смешанного стиля (ММА) Магомедом Анкалаевым призвал отдать представителю РФ пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе. Слова спортсмена приводит ютуб-канал UFC Russia.
"Мне нужно пересмотреть бой, но я точно не выиграл. Не чувствую себя победителем, мы можем провести реванш", — сказал он.
Россиянин тоже считает, что выиграл бой. В интервью после схватки он спросил, где его пояс.
"Я не могу выиграть у судей. Не знаю, буду ли здесь выступать, пока нет слов", — сказал Анкалаев.
Напомним, бой за титул UFC в полутяжёлом весе между россиянином Магомедом Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем в рамках турнира UFC 282 в Лас-Вегасе завершился вничью по решению судей.
ТАСС / Alejandro Salazar / ZUMA