Врач предупредила, чем грозит недостаток витамина А, и дала совет, как его восполнить

Витамин А — это собирательный термин. Он означает группу химически сходных веществ — ретиноидов, необходимых для поддержания нашего здоровья. При их недостатке страдают волосы, зрение, кожа, рассказала в беседе с Лайфом врач-эндокринолог, диетолог клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне Ольга Бурдиловская.

Этот витамин роста поддерживает здоровье кожи и функции слизистых оболочек, участвует в формировании хрящевой и костной ткани, обеспечивает нормальное зрение, является важнейшим компонентом антиоксидантной и иммунной защиты. Он содержится в продуктах животного происхождения, особенно им богата печень морских рыб и млекопитающих.

"Хорошими источниками являются красный перец, зелёный лук, салат, тыква и томаты. Зелёные и жёлтые овощи: морковь, тыква, сладкий перец, шпинат. Бобовые: соя, горох. А также персики, абрикосы, яблоки, виноград, дыня, облепиха. Рыбий жир, печень (в первую очередь — говяжья), икра, молоко, сметана, сыр, творог, яичный желток", — рассказала специалист.

По словам Бурдиловской, при недостатке витамина А характерны утомляемость, нарушения сна, головные боли, склонность к воспалительным изменениям слизистых оболочек многих органов. К ранним и заметным проявлениям нехватки ретинола относится сухость кожи и слизистых оболочек.

"Кожа становится шероховатой, приобретает вид тёрки, развивается кератоз, утолщается кожа на ладонях, подошвах ног. Возникают воспаления, появляются угри и гнойничковые высыпания, иногда фурункулёз", — объяснила врач.

Также появляется перхоть, волосы утрачивают блеск, становятся сухими и тусклыми, выпадают. Расслаиваются ногти, на них появляются бороздки. Умеренный дефицит витамина А часто сопровождается ослаблением зрения. Первые звоночки недостатка элемента — повышенная чувствительность глаз и утомляемость при зрительных нагрузках.

"Но, если на фоне недостатка витамина А зрительные нагрузки интенсивны и постоянны, появляются зуд, жжение и покраснение век, резь в глазах", — добавила Бурдиловская.

Также дефицит витамина роста проявляется в наклонности к хроническим воспалительным заболеваниям кишечника и полости рта, половых органов, бронхов и лёгких. Длительный гиповитаминоз А ведёт к отставанию в физическом и интеллектуальном развитии, заключила эндокринолог.