В России за сутки выявили 7096 случаев заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки врачи выявили 7096 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с болезнью.
Количество выздоровевших за это период увеличилось на 5718 человек, госпитализированных — на 763 человека (почти вдвое меньше, нежели днём ранее). За сутки врачи зафиксировали 51 случай смерти от коронавируса. Всего с начала пандемии в России выявили 21 665 152 случая ковида.
Отметим, что днём ранее в стране было зафиксировано 7397 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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ТАСС / Александр Артеменков