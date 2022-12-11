В России за сутки выявили 7096 случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки врачи выявили 7096 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с болезнью.

Количество выздоровевших за это период увеличилось на 5718 человек, госпитализированных — на 763 человека (почти вдвое меньше, нежели днём ранее). За сутки врачи зафиксировали 51 случай смерти от коронавируса. Всего с начала пандемии в России выявили 21 665 152 случая ковида.