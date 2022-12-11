В Курской области запретили продажу и запуск фейерверков до конца января
Власти Курской области запретили продажу и запуск фейерверков с 12 декабря 2022 года и до конца января 2023-го из соображений безопасности и спокойствия жителей. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Приняли решение запретить в Курской области продажу и запуск фейерверков с 12 декабря и до конца января. Это связано с необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие курян", — написал он.
По словам Старовойта, в Курской области по-прежнему действует "жёлтый уровень" террористической опасности. Сейчас силы местных властей направлены на то, чтобы в регионе не произошли преступления. В связи с этим губернатор отметил, что рассчитывает на понимание и ответственное отношение курян к безопасности области. Данный вопрос держится на контроле у главы региона, органов местного самоуправления и федеральных структур в рамках имеющихся полномочий. Будут предприниматься все необходимые меры, чтобы установленный запрет о фейерверках реализовался.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков отменил закупку новогодних украшений для Белгородской области. Он отметил, что изредка возникают предложения отменить праздники в регионе, однако, по его мнению, это было бы неправильно, ведь жизнь продолжается и должны быть поводы для радости.
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ТАСС / Дмитрий Феоктистов