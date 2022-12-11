В Белгородской области не стали закупать элементы новогоднего оформления для сёл и городов

Власти Белгородской области отменили все закупки элементов новогоднего оформления для населённых пунктов. Об этом сообщил во "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что изредка возникают предложения отменить новогодние праздники в Белгородской области, однако, по его мнению, это было бы неправильно, ведь жизнь продолжается и должны быть поводы для радости.

"Мы отменили все закупки, муниципальные и областные, которые планировали по приобретению новых элементов оформления населённых пунктов. Мы оставили то, что было приобретено в предыдущие годы, затраты сократили", — написал он.

Гладков также рассказал, что уже 17 декабря на Соборной площади в Белгороде Дед Мороз зажжёт новогоднюю ёлку. Вместе с тем заработает "Почта Деда Мороза", благодаря которой дети по всей области смогут написать заветные желания, чтобы волшебник исполнил их.