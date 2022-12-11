Экономист рассказал, когда в Россию могут вернуться иностранные бренды

Иностранные бренды, которые были вынуждены уйти из России, оказались сами не рады такой перспективе, но могут вернуться в нашу страну в течение ближайших пяти лет. Такое мнение в беседе с URA.RU выразил экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте РФ Владислав Гинько.

Специалист напомнил, что в ряде договоров о продаже брендов прописана возможность их обратного приобретения у тех, кто приходит на смену, причём за небольшую плату.

"Бизнес как бы говорит, что он уходит, продаёт свои магазины. Но очень часто в договорах по продаже прописано, что они хотели бы в течение пяти лет вернуться и купить [свои активы] за энную сумму. Причём это может быть цифра символическая", — заметил Гинько.

Однако нигде не прописано, что пришедшие на смену западным отечественные бренды обязательно должны сохранять для них место. Такой вопрос решается лишь в индивидуальном порядке, заключил экономист.