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11 декабря, 07:24

В Москве легковой автомобиль врезался в трактор и насмерть сбил дворника

На Страстном бульваре в Москве утром в воскресенье произошло ДТП с участием легкового автомобиля и снегоуборочной техники, сообщает Дептранс.

ДТП со снегоуборочной техникой в Москве. Видео © Telegram / Дептранс. Оперативно

"Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Для проезда по Нарышкинскому проезду доступна одна полоса", — сказано в сообщении.

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В результате ДТП погиб дворник, который находился рядом с трактором. Об этом со ссылкой на источники сообщают "Известия". По предварительным данным, водитель легкового автомобиля был пьян, после аварии он пытался скрыться, но его задержали. По информации на 10:00, движение на данном участке дороги восстановлено.

Ранее Лайф сообщал о том, что в Москве водитель легкового автомобиля сбил малолетнюю девочку и её маму. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Хабаровской.

Обложка ©

Telegram / Дептранс. Оперативно

Илья Суриков

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