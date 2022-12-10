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10 декабря, 16:16

В Москве водитель сбил мать с ребёнком на пешеходном переходе

В Москве водитель легкового автомобиля сбил малолетнюю девочку и её маму. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Хабаровской, сообщает столичная прокуратура.

Момент ДТП с двумя пешеходами на улице Хабаровской в Москве. Видео © Telegram / Дептранс. Оперативно

Пострадавшую девочку 2007 года рождения отправили в больницу, она находится в тяжёлом состоянии. Её мать врачи осмотрели на месте, госпитализация не потребовалась.

"Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств ДТП, а также принятие процессуального решения по данному факту", — указали в ведомстве.

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Ранее Лайф сообщал о том, что в Москве водитель автомобиля не справился с управлением и съехал в реку. Это случилось в Наставническом переулке у дома № 17.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Москвы

Илья Суриков

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