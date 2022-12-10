В Москве водитель сбил мать с ребёнком на пешеходном переходе

В Москве водитель легкового автомобиля сбил малолетнюю девочку и её маму. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Хабаровской, сообщает столичная прокуратура.

Момент ДТП с двумя пешеходами на улице Хабаровской в Москве. Видео © Telegram / Дептранс. Оперативно

Пострадавшую девочку 2007 года рождения отправили в больницу, она находится в тяжёлом состоянии. Её мать врачи осмотрели на месте, госпитализация не потребовалась.

"Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств ДТП, а также принятие процессуального решения по данному факту", — указали в ведомстве.