СБУ обнаружила "прокремлёвскую литературу" и сухпайки ВС РФ в Харьковской епархии УПЦ
Обнаруженная "прокремлёвская литература" и сухпайки в Харьковской епархии УПЦ. Обложка © Telegram / СБУ
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что обнаружила на территории Харьковской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) библиотеки с "прокремлёвской литературой".
"На территории епархии обнаружены библиотеки с прокремлёвской литературой, материалы, восхваляющие страну-агрессора, и большое количество наличных в различной валюте, включая российские рубли", — говорится в телеграм-канале СБУ.
По данным ведомства, в одной из церквей также были найдены сухпайки бойцов ВС РФ, а у одного из монахов был изъят российский паспорт. Сейчас священнослужителя, имя которого не раскрывается, проверяют на "причастность к разведывательно-подрывной деятельности". Все остальные найденные вещи будут отправлены на экспертизу.
Ранее Лайф сообщал, что СБУ проводит обыски в 14 храмах УПЦ в Харьковской области. По данным спецслужбы, идёт поиск людей, которые могут быть причастны к "противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины". Также ищут запрещённые предметы.