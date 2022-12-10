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10 декабря, 16:09

СБУ обнаружила "прокремлёвскую литературу" и сухпайки ВС РФ в Харьковской епархии УПЦ

<p>Обнаруженная "прокремлёвская литература" и сухпайки в Харьковской епархии УПЦ. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/SBUkr" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> СБУ</a></p>

Обнаруженная "прокремлёвская литература" и сухпайки в Харьковской епархии УПЦ. Обложка © Telegram / СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что обнаружила на территории Харьковской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) библиотеки с "прокремлёвской литературой".

"На территории епархии обнаружены библиотеки с прокремлёвской литературой, материалы, восхваляющие страну-агрессора, и большое количество наличных в различной валюте, включая российские рубли", — говорится в телеграм-канале СБУ.

По данным ведомства, в одной из церквей также были найдены сухпайки бойцов ВС РФ, а у одного из монахов был изъят российский паспорт. Сейчас священнослужителя, имя которого не раскрывается, проверяют на "причастность к разведывательно-подрывной деятельности". Все остальные найденные вещи будут отправлены на экспертизу.

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Ранее Лайф сообщал, что СБУ проводит обыски в 14 храмах УПЦ в Харьковской области. По данным спецслужбы, идёт поиск людей, которые могут быть причастны к "противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины". Также ищут запрещённые предметы.

Наталья Исакова

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