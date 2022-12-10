СБУ обнаружила "прокремлёвскую литературу" и сухпайки ВС РФ в Харьковской епархии УПЦ

По данным ведомства, в одной из церквей также были найдены сухпайки бойцов ВС РФ, а у одного из монахов был изъят российский паспорт. Сейчас священнослужителя, имя которого не раскрывается, проверяют на "причастность к разведывательно-подрывной деятельности". Все остальные найденные вещи будут отправлены на экспертизу.