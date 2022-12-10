В Екатеринбурге посетители бара устроили драку со стрельбой около бизнес-центра "Высоцкий". Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, конфликт, предположительно, разгорелся из-за того, что за столик одной компании подсел мужчина, который, по всей видимости, нарушил идиллию вечера.

В Екатеринбурге спор из-за столика в баре закончился дракой со стрельбой. Видео © Telegram / "Инцидент Екатеринбург"

На снятых очевидцами кадрах видно, как участники разборок повалили на асфальт молодого человека и пинают его толпой. На заднем плане раздаются крики "Стой", а перед этим был слышен звук выстрела. Как утверждает автор ролика, инцидент произошёл 10 декабря около семи часов утра. В МВД уточнили, что в результате происшествия, к счастью, пострадавших нет. Мужчину, который открыл стрельбу из пневматического пистолета, доставили в участок. При этом второй участник потасовки место происшествия покинул, заявлений в полицию от него на данный момент не поступало.

"Хозяин пистолета — местный житель 1984 года рождения по имени Леонид — имеет разрешение на оружие "Гранд пауэр Т12", доставлен в территориальный ОВД, где сейчас с ним работают сыщики, которые устанавливают мотив произошедшего", — приводит РИА "Новости" слова Горелых.