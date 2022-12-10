Боровшегося с раком младшего сына Тины Тёрнер нашли мёртвым в собственном доме

Сын известной американской певицы Тины Тёрнер 62-летний Рональд был найден мёртвым в собственном доме в городе Сан-Фернандо, пишет портал TMZ.

По словам соседей, тело мужчины без признаков жизни они обнаружили утром 8 декабря. Приехавшие на место врачи попытались привести его в чувство, однако не смогли этого сделать. Известно, что у него были проблемы с дыханием, а в последние годы он активно боролся с онкологией. При этом причины гибели мужчины остаются неизвестными.

Сама исполнительница уже отреагировала на смерть сына, оставив послание в соцсетях.

"Ронни, ты слишком рано покинул мир. В печали я закрываю глаза и думаю о тебе, мой любимый сын", — написала Тёрнер.