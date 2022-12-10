Боровшегося с раком младшего сына Тины Тёрнер нашли мёртвым в собственном доме
TMZ: 62-летний сын певицы Тины Тёрнер найден мёртвым в собственном доме
Сын известной американской певицы Тины Тёрнер 62-летний Рональд был найден мёртвым в собственном доме в городе Сан-Фернандо, пишет портал TMZ.
По словам соседей, тело мужчины без признаков жизни они обнаружили утром 8 декабря. Приехавшие на место врачи попытались привести его в чувство, однако не смогли этого сделать. Известно, что у него были проблемы с дыханием, а в последние годы он активно боролся с онкологией. При этом причины гибели мужчины остаются неизвестными.
Фанаты не узнали 81-летнюю Тину Тёрнер на редком фото после того, как она пережила рак и суицид сына
Сама исполнительница уже отреагировала на смерть сына, оставив послание в соцсетях.
"Ронни, ты слишком рано покинул мир. В печали я закрываю глаза и думаю о тебе, мой любимый сын", — написала Тёрнер.
Отметим, что для артистки это, к большому сожалению, не первая гибель ребёнка. Как ранее писал Лайф, старший сын певицы Тины Тёрнер Крейг покончил с собой 4 июля 2018 года.
ТАСС / ZUMA / Gbrci, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ikeandtinaturner