Лавров: Западные страны ищут варианты, чтобы поссорить Россию с соседями

Западные страны вынашивают стратегические замыслы о том, как ухудшить отношения России с соседними государствами. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, иностранные партнёры хотят использовать для этого отношения с третьими странами и даже не скрывают такие намерения в своих доктринальных документах.

"Например, посмотрите, как ЕС рассматривает Центральную Азию: откровенно, без зазрения совести пишут, что нужно снижать влияние России, интенсивность её взаимодействия с соседями не только в Центральной Азии, а по всему миру", — сказал он казахстанскому телеканалу "Хабар 24".

Он также добавил, что на Западе внимательно следят за тем, что происходит на постсоветском пространстве. К примеру, там выискивают любую зацепку, чтобы вбить клинья между Россией и Казахстаном, считает он.

"Они старательно пытаются выискивать любую зацепку, чтобы раздуть заявление отдельного персонажа чуть ли не на уровень государственной политики той или иной страны. Они это и не скрывают", — заявил Лавров.