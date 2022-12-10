Лавров: Западные страны ищут варианты, чтобы поссорить Россию с соседями
Западные страны вынашивают стратегические замыслы о том, как ухудшить отношения России с соседними государствами. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, иностранные партнёры хотят использовать для этого отношения с третьими странами и даже не скрывают такие намерения в своих доктринальных документах.
"Например, посмотрите, как ЕС рассматривает Центральную Азию: откровенно, без зазрения совести пишут, что нужно снижать влияние России, интенсивность её взаимодействия с соседями не только в Центральной Азии, а по всему миру", — сказал он казахстанскому телеканалу "Хабар 24".
Он также добавил, что на Западе внимательно следят за тем, что происходит на постсоветском пространстве. К примеру, там выискивают любую зацепку, чтобы вбить клинья между Россией и Казахстаном, считает он.
"Они старательно пытаются выискивать любую зацепку, чтобы раздуть заявление отдельного персонажа чуть ли не на уровень государственной политики той или иной страны. Они это и не скрывают", — заявил Лавров.
Ранее Лайф писал о том, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что разглядеть "вменяемость" в действиях стран Запада действительно сложно. По его оценке, эти государства по-прежнему лелеют надежду победить Россию на поле боя.
VK / МИД России