Читатели Breitbart резко высказались в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Пользователи подчеркнули, что он не имеет права устраивать геноцид русскоговорящих в Незалежной.

Вместе с тем они поддержали ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона, который заявил, что Зеленский не имеет ничего общего с демократией. По его словам, украинский лидер потратил 100 млрд долларов американских налогоплательщиков на строительство в стране однопартийного полицейского государства.

"Он является непревзойдённым попрошайкой и нытиком, который выманивает у Америки всё больше денег на то, чтобы продолжать разрушение Украины. Слушайте, проявите, наконец, здравый смысл. Согласитесь, что [президент РФ Владимир] Путин имеет право защищать русскоговорящих на востоке Украины. А вот Зеленский права устраивать в отношении них геноцид не имеет!" — написал один из пользователей.

Другой подчеркнул, что журналист Карлсон видит истинное лицо Зеленского, который является эгоистом, ставящим личную выгоду выше жизней украинцев в попытках нажиться на их страданиях с помощью "большого дяди", но при этом не ведёт переговоры о мирном урегулировании. Ещё один комментатор назвал президента Незалежной "маленьким карликом, пытающимся играть роль Сатаны".

Пользователи высказались, что Украине пора перестать передавать деньги налогоплательщиков до тех пор, пока она не отчитается о том, на что они используются. То же самое касается и оружия. Вместе с тем один из пользователей сравнил Зеленского с королём Филиппом IV, который был по уши в долгах и хотел получить богатство рыцарей-тамплиеров. В результате французский монарх обвинил их в измене и посадил в тюрьму. А украинский президент уже потратил 100 млрд долларов американцев и не думает останавливаться.

"Посмотрите на всех этих наших дураков, которые отказываются признать Украину диктатурой, режимом, незаконно установленным Обамой в 2014 году", — написал ещё один читатель.