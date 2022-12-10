Поляки обвинили украинцев в резком росте бедности в стране
Читатели польской Interia осудили украинцев из-за резкого роста бедности в государстве
Поддержка Украины со стороны польских властей привела к резкому повышению уровня бедности в республике. В этом уверены читатели газеты Interia. Согласно докладу проекта "Благородный подарок", в 2021 году в неблагоприятных условиях жили 1,6 миллиона человек, в том числе около 250 тысяч пожилых, однако сейчас финансовое положение граждан ухудшилось.
"Помощь Украине — Польша в руине, но власти Польши не обеднеют, а, наоборот, заработают. Поляки, проснитесь!" — написал один читатель издания.
Другие комментаторы считают, что жизнь поляков может стать лучше, если избавиться от украинцев. Также они заметили, что в СМИ материалы о бедности в стране появляются реже, чем статьи про "непобедимых" граждан Незалежной. По мнению некоторых читателей, полякам в будущем могут сказать, что нужно защищать Украину и отдать за неё жизнь.
"Как раз начали призывать в армию. Украинцы будут сидеть в Польше, а поляки — в украинских окопах", — заявил один комментатор.
Ранее экс-глава Минфина Польши Косьчиньский заявил, что в разгар конфликта на Украине Евросоюз "вонзил нож в спину" Польше. По его словам, сейчас ЕС должен не вести дискуссии, а просто давать деньги Варшаве.
ТАСС / ЕРА / Leszek Szymanski