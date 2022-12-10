Поляки обвинили украинцев в резком росте бедности в стране

Поддержка Украины со стороны польских властей привела к резкому повышению уровня бедности в республике. В этом уверены читатели газеты Interia. Согласно докладу проекта "Благородный подарок", в 2021 году в неблагоприятных условиях жили 1,6 миллиона человек, в том числе около 250 тысяч пожилых, однако сейчас финансовое положение граждан ухудшилось.

"Помощь Украине — Польша в руине, но власти Польши не обеднеют, а, наоборот, заработают. Поляки, проснитесь!" — написал один читатель издания.

Другие комментаторы считают, что жизнь поляков может стать лучше, если избавиться от украинцев. Также они заметили, что в СМИ материалы о бедности в стране появляются реже, чем статьи про "непобедимых" граждан Незалежной. По мнению некоторых читателей, полякам в будущем могут сказать, что нужно защищать Украину и отдать за неё жизнь.

"Как раз начали призывать в армию. Украинцы будут сидеть в Польше, а поляки — в украинских окопах", — заявил один комментатор.