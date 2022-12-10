Жан-Клод Ван Дамм тайно приехал на Украину и попал в клинику
Жан-Клод Ван Дамм с украинским врачом. Обложка © Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ) / mikleyershov
Звезда Голливуда Жан-Клод Ван Дамм тайно посетил украинский город Ужгород. Об этом стало известно после того, как местный врач частной клиники опубликовал совместный снимок с американским актёром.
Правда, по данным украинского агентства ТСН, 62-летний Ван Дамм оказался в клинике из-за "определённых проблем со здоровьем". При этом подробности своей поездки знаменитость попросила не разглашать. В последний раз актёр приезжал на Украину два года назад, когда участвовал в съёмках фильма "Последний наёмник".
Лайф писал, что американский актёр Шон Пенн во время очередного визита на Украину оставил на время Владимиру Зеленскому свой "Оскар". Украинский президент заявил, что он сделал это в знак веры в победу Незалежной.