Жан-Клод Ван Дамм тайно приехал на Украину и попал в клинику

Звезда Голливуда Жан-Клод Ван Дамм тайно посетил украинский город Ужгород. Об этом стало известно после того, как местный врач частной клиники опубликовал совместный снимок с американским актёром.

Правда, по данным украинского агентства ТСН, 62-летний Ван Дамм оказался в клинике из-за "определённых проблем со здоровьем". При этом подробности своей поездки знаменитость попросила не разглашать. В последний раз актёр приезжал на Украину два года назад, когда участвовал в съёмках фильма "Последний наёмник".