Лавров: Запад решил отомстить России за терпение в отношении саботажа Киевом "Минска-2"

Страны Запада решили отомстить России лишь за то, что Москва долгие годы терпела их безразличие к саботажу Украиной Минских соглашений. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В интервью казахстанскому телеканалу "Хабар-24" глава российского МИД напомнил о таком политическом "модном термине", как многовекторность. У РФ тоже этот принцип присутствует, но Москва, как указал Лавров, может взаимовыгодно взаимодействовать со всеми, кто к этому готов, на равноправной основе.