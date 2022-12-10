Лавров: Запад решил отомстить России за терпение в отношении саботажа Киевом "Минска-2"
Страны Запада решили отомстить России лишь за то, что Москва долгие годы терпела их безразличие к саботажу Украиной Минских соглашений. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
В интервью казахстанскому телеканалу "Хабар-24" глава российского МИД напомнил о таком политическом "модном термине", как многовекторность. У РФ тоже этот принцип присутствует, но Москва, как указал Лавров, может взаимовыгодно взаимодействовать со всеми, кто к этому готов, на равноправной основе.
"Запад по абсолютно надуманным причинам не хочет этого делать с Российской Федерацией и фактически решил отомстить лишь за то, что мы долгие годы терпели его полное безразличие по отношению к саботажу Минских договорённостей", — отметил министр.
Ранее Лайф писал о том, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в одном из интервью заявила, что Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время". По её словам, Незалежная тех лет и сегодня — разные страны. В МИД РФ заявили, что признание экс-канцлера может быть использовано для разбирательств в рамках трибунала.
kremlin.ru