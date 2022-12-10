РФ и Турция подтвердили пакетный характер зерновой сделки в ходе консультаций
Россия и Турция подтвердили пакетный характер зерновой сделки. Такое решение было достигнуто во время консультаций замглавы МИД РФ Сергея Вершинина с турецким коллегой Седатом Оналом 8–9 декабря в Стамбуле.
"Собеседники рассмотрели ход реализации стамбульских соглашений от 22 июля. Был подтверждён пакетный характер договорённостей — Черноморской инициативы по вывозу украинского продовольствия и меморандума Россия – ООН по продвижению российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки", — говорится в сообщении МИД РФ.
Стороны также отметили, что полное и добросовестное выполнение соглашений может помочь в первую очередь нуждающимся странам в Африке, Азии и Латинской Америке. Кроме того, это позволит обеспечить продовольственную безопасность в мире. Этим пункты и являются главными задачами сделки.
Напомним, что 17 ноября МИД России подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней. Ранее об этом заявил президент Турции Эрдоган, а также украинский лидер Зеленский. Текст договора четырёхсторонней зерновой сделки предусматривает автоматическое продление соглашения на 120 дней при отсутствии возражений сторон, таких претензий не прозвучало.
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