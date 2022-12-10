РФ и Турция подтвердили пакетный характер зерновой сделки в ходе консультаций

Россия и Турция подтвердили пакетный характер зерновой сделки. Такое решение было достигнуто во время консультаций замглавы МИД РФ Сергея Вершинина с турецким коллегой Седатом Оналом 8–9 декабря в Стамбуле.

"Собеседники рассмотрели ход реализации стамбульских соглашений от 22 июля. Был подтверждён пакетный характер договорённостей — Черноморской инициативы по вывозу украинского продовольствия и меморандума Россия – ООН по продвижению российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки", — говорится в сообщении МИД РФ.

Стороны также отметили, что полное и добросовестное выполнение соглашений может помочь в первую очередь нуждающимся странам в Африке, Азии и Латинской Америке. Кроме того, это позволит обеспечить продовольственную безопасность в мире. Этим пункты и являются главными задачами сделки.