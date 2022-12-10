На севере Косова звучат сирены, жители сооружают баррикады

Граждане Сербии на севере Косова и Метохии стали сооружать баррикады из-за задержания на контрольно-пропускном пункте Яринье бывшего полицейского Деяна Пантича. По данным издания "Вечерне новости", в северной части края не работают Интернет и мобильная связь. При этом в крупных городах звучат сирены, жители собираются на улицах в Лепосавиче, Рударе, Србовице.

"Сербы не хотят, чтобы арестованный был доставлен в Приштину. От собравшихся можно услышать, что [экс-полицейский] — это человек без пятен в карьере, который не участвовал в военных действиях в Косове", — сообщает газета.