"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 декабря, 15:33

На севере Косова звучат сирены, жители сооружают баррикады

Граждане Сербии на севере Косова и Метохии стали сооружать баррикады из-за задержания на контрольно-пропускном пункте Яринье бывшего полицейского Деяна Пантича. По данным издания "Вечерне новости", в северной части края не работают Интернет и мобильная связь. При этом в крупных городах звучат сирены, жители собираются на улицах в Лепосавиче, Рударе, Србовице.

Сирены на севере Косова. Видео © Twiiter / Veljko Đurić / ZOKA

"Сербы не хотят, чтобы арестованный был доставлен в Приштину. От собравшихся можно услышать, что [экс-полицейский] — это человек без пятен в карьере, который не участвовал в военных действиях в Косове", — сообщает газета.

Баррикады, которые сооружают сербы на севере Косова. Фото © Telegram / БУНТ је стање духа

Баррикады, которые сооружают сербы на севере Косова. Фото © Telegram / БУНТ је стање духа

Посол РФ в Сербии: Приштина наращивает силовое присутствие на севере Косова

Посол РФ в Сербии: Приштина наращивает силовое присутствие на севере Косова

Ситуация на севере Косова обострилась 31 июля текущего года из-за намерения властей непризнанной республики отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. Позже стороны провели встречу в Брюсселе, которая закончилась ничем. Но в конце ноября договорённости были найдены, о чём сообщал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. А 8 декабря около 200 спецназовцев на бронетехнике вторглись на север Косова и Метохии и заблокировали дороги города Косовска-Митровица. Как писали СМИ, премьер непризнанного Косова Альбин Курти таким способом "перешёл к финальной стадии оккупации севера Косова и Метохии".

Обложка ©

ТАСС / АР / Bojan Slavkovic

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров