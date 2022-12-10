На севере Косова звучат сирены, жители сооружают баррикады
Граждане Сербии на севере Косова и Метохии стали сооружать баррикады из-за задержания на контрольно-пропускном пункте Яринье бывшего полицейского Деяна Пантича. По данным издания "Вечерне новости", в северной части края не работают Интернет и мобильная связь. При этом в крупных городах звучат сирены, жители собираются на улицах в Лепосавиче, Рударе, Србовице.
Сирены на севере Косова. Видео © Twiiter / Veljko Đurić / ZOKA
"Сербы не хотят, чтобы арестованный был доставлен в Приштину. От собравшихся можно услышать, что [экс-полицейский] — это человек без пятен в карьере, который не участвовал в военных действиях в Косове", — сообщает газета.
Баррикады, которые сооружают сербы на севере Косова. Фото © Telegram / БУНТ је стање духа
Ситуация на севере Косова обострилась 31 июля текущего года из-за намерения властей непризнанной республики отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. Позже стороны провели встречу в Брюсселе, которая закончилась ничем. Но в конце ноября договорённости были найдены, о чём сообщал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. А 8 декабря около 200 спецназовцев на бронетехнике вторглись на север Косова и Метохии и заблокировали дороги города Косовска-Митровица. Как писали СМИ, премьер непризнанного Косова Альбин Курти таким способом "перешёл к финальной стадии оккупации севера Косова и Метохии".
ТАСС / АР / Bojan Slavkovic