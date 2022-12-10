Патрули миссии ЕС прибыли к возведённым сербами баррикадам на севере Косова и Метохии
Силы Миссии Евросоюза в Косове (EULEX) прибыли к баррикадам на автотрассе на севере региона у города Лепосавич. Препятствия создали граждане Сербии, сообщает "Косово онлайн".
По данным портала, патрули EULEX оказались непосредственно у населённого пункта, а международные силы под руководством НАТО (KFOR) — в 150 метрах от баррикад на дороге, которая ведёт в Рударе. Силовики вооружены, но не покидают машины. Между тем сербы устроили стихийные протесты в Косовска-Митровице, Рударе и других городах.
Ситуация на севере Косова обострилась 31 июля текущего года из-за намерения властей непризнанной республики отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. Позже стороны провели встречу в Брюсселе, которая закончилась ничем. Но в конце ноября договорённости были найдены, о чём сообщал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. А 8 декабря около 200 спецназовцев на бронетехнике вторглись на север Косова и Метохии и заблокировали дороги города Косовска-Митровица. Как писали СМИ, премьер непризнанного Косова Альбин Курти таким способом "перешёл к финальной стадии оккупации севера Косова и Метохии". После задержания экс-полицейского Деяна Пантича на КПП Яринье начались акции протеста, сербы стали сооружать баррикады.
ТАСС / ZUMA / Vedat Xhymshiti