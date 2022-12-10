Патрули миссии ЕС прибыли к возведённым сербами баррикадам на севере Косова и Метохии

Силы Миссии Евросоюза в Косове (EULEX) прибыли к баррикадам на автотрассе на севере региона у города Лепосавич. Препятствия создали граждане Сербии, сообщает "Косово онлайн" .

По данным портала, патрули EULEX оказались непосредственно у населённого пункта, а международные силы под руководством НАТО (KFOR) — в 150 метрах от баррикад на дороге, которая ведёт в Рударе. Силовики вооружены, но не покидают машины. Между тем сербы устроили стихийные протесты в Косовска-Митровице, Рударе и других городах.