В Вене прошли митинги против антироссийских санкций и поддержки Украины
В Вене несколько сотен человек устроили протесты, требуя от властей Австрии изменить решение о введении санкций против России. Митингующие недовольны ростом цен, высокими налогами и наплывом беженцев. Они связывают всё это с поддержкой Украины.
Митинги в Австрии против антироссийской политики. Видео © Twitter / my_truth_post / PoppyZulu2
Люди требуют усилить работу по организации мирных переговоров между Россией и Украиной, а также прекратить финансирование последней.
"Вместо санкций — дешёвое электричество, топливо, продукты питания", — гласят плакаты митингующих.
Ранее Лайф сообщал о том, что группа из шести стран ЕС во главе с Францией и Германией призвала Еврокомиссию изменить антироссийские санкции, чтобы они не мешали поставкам продовольствия и удобрений.
Twitter / my_truth_post