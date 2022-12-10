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10 декабря, 16:02

В Вене прошли митинги против антироссийских санкций и поддержки Украины

В Вене несколько сотен человек устроили протесты, требуя от властей Австрии изменить решение о введении санкций против России. Митингующие недовольны ростом цен, высокими налогами и наплывом беженцев. Они связывают всё это с поддержкой Украины.

Митинги в Австрии против антироссийской политики. Видео © Twitter / my_truth_post / PoppyZulu2

Люди требуют усилить работу по организации мирных переговоров между Россией и Украиной, а также прекратить финансирование последней.

"Вместо санкций — дешёвое электричество, топливо, продукты питания", — гласят плакаты митингующих.

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Ранее Лайф сообщал о том, что группа из шести стран ЕС во главе с Францией и Германией призвала Еврокомиссию изменить антироссийские санкции, чтобы они не мешали поставкам продовольствия и удобрений.

Обложка ©

Twitter / my_truth_post

Илья Суриков

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