В аэропортах Москвы почти 60 рейсов задержали и шесть отменили из-за снегопада
Почти 60 рейсов задержали в трёх аэропортах Москвы утром 11 декабря из-за снегопада. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".
По состоянию на 9:55 мск, в Домодедово задержано 40 рейсов. В Шереметьево позже запланированного вылетят 13 рейсов, ещё два — отменено. Во Внуково задержали четыре рейса и столько же вылетов отменили.
Ранее в Москве из-за снега и гололёда было объявлено экстренное предупреждение. Оно действовало в период с 23:00 10 декабря до 09:00 11 декабря.
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