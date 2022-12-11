В аэропортах Москвы почти 60 рейсов задержали и шесть отменили из-за снегопада

Почти 60 рейсов задержали в трёх аэропортах Москвы утром 11 декабря из-за снегопада. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".

По состоянию на 9:55 мск, в Домодедово задержано 40 рейсов. В Шереметьево позже запланированного вылетят 13 рейсов, ещё два — отменено. Во Внуково задержали четыре рейса и столько же вылетов отменили.