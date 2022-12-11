Титульный бой россиянина Анкалаева и поляка Блаховича на UFC 282 закончился вничью

Бой за титул UFC в полутяжёлом весе между россиянином Магомедом Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем в рамках турнира UFC 282 в Лас-Вегасе завершился вничью по решению судей.

Стоит отметить, что решение арбитров для многих оказалось крайне неожиданным, так как большую часть поединка Анкалаев доминировал. Более того, во время объявления результатов даже сам Блахович указывал на россиянина. Таким образом, пояс чемпиона в полутяжёлом весе по-прежнему остаётся вакантным.