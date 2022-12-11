В Новосибирске на улице Петухова группа местных жителей, вооружённая бейсбольными битами, устроила погоню за автомобилем, который бросился удирать от неё прямиком по трамвайным путям. Видео необычного инцидента опубликовал паблик АСТ-54 в VK.

В Новосибирске толпа с битами гналась за автомобилем, уезжавшим от неё по трамвайным путям. Видео © VK / АСТ-54

Как видно на кадрах, на встречную полосу в какой-то момент выезжает сразу несколько машин, однако одна из них на высокой скорости выезжает на трамвайные пути, а за ней гонится достаточно многочисленная толпа мужчин с битами. Что стало причиной такой "погони" — неизвестно.

Как удалось выяснить порталу NGS.ru, в полиции по данному факту возбудили дело, а в результате инцидента пострадал один человек. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.