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11 декабря, 06:29

В Новосибирске толпа с битами гналась за автомобилем, уезжавшим от неё по трамвайным путям

В Новосибирске на улице Петухова группа местных жителей, вооружённая бейсбольными битами, устроила погоню за автомобилем, который бросился удирать от неё прямиком по трамвайным путям. Видео необычного инцидента опубликовал паблик АСТ-54 в VK.

В Новосибирске толпа с битами гналась за автомобилем, уезжавшим от неё по трамвайным путям. Видео © VK / АСТ-54

Как видно на кадрах, на встречную полосу в какой-то момент выезжает сразу несколько машин, однако одна из них на высокой скорости выезжает на трамвайные пути, а за ней гонится достаточно многочисленная толпа мужчин с битами. Что стало причиной такой "погони" — неизвестно.

Как удалось выяснить порталу NGS.ru, в полиции по данному факту возбудили дело, а в результате инцидента пострадал один человек. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Тело мужчины нашли под завалами после взрыва в гаражном кооперативе в Новосибирске

Тело мужчины нашли под завалами после взрыва в гаражном кооперативе в Новосибирске

Ранее же Лайф рассказывал, как в Новосибирске взрыв газа повредил десять гаражей в местном кооперативе. Три из них оказались разрушены полностью. В результате инцидента погиб один человек.

Обложка ©

VK / АСТ-54

Артур Белкин

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