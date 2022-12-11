"Преступный дуэт": Американцы призвали посадить в тюрьму сына Байдена из-за картин
Читатели Daily Mail уличили Хантера Байдена в коррупции из-за продажи картин с выставки
Американские читатели The Daily Mail резко отреагировали на новость о том, что нашлись анонимные покупатели самой дорогой картины на выставке сына президента США Джо Байдена Хантера. В частности, они уличили художника в коррупции.
"Если в этой стране есть хоть какое-то правосудие, преступный дуэт отца и сына проведёт остаток своих дней в тюрьме", — написал один из пользователей.
"Вот как Хантер получает взятку: какие-то анонимные покупатели платят 225 тысяч за "картину", Хантер должен оказаться в тюрьме", — добавил другой.
Кто-то отметил, что деньги американских налогоплательщиков, отправленные Украине в качестве помощи, возвращаются Байденам. Одни считают, что нельзя скрывать имена таинственных покупателей картины, а другие, наоборот, сочли это ненужным, ведь тогда люди сложат "два плюс два". Ещё один пользователь не поверил, что некоторые картины и в самом деле написал Хантер Байден, поэтому захотел увидеть документальный фильм о том, как он создаёт их.
"Анонимные покупатели". Перевод: Отмытые деньги", — написал комментатор.
Ранее Лайф писал, что картину сына Байдена выставили за четверть миллиона долларов. Так, двое покупателей готовы приобрести её за 225 тысяч долларов. Причём сотрудники галереи не назвали их имена.