Американские читатели The Daily Mail резко отреагировали на новость о том, что нашлись анонимные покупатели самой дорогой картины на выставке сына президента США Джо Байдена Хантера. В частности, они уличили художника в коррупции.

"Если в этой стране есть хоть какое-то правосудие, преступный дуэт отца и сына проведёт остаток своих дней в тюрьме", — написал один из пользователей.

"Вот как Хантер получает взятку: какие-то анонимные покупатели платят 225 тысяч за "картину", Хантер должен оказаться в тюрьме", — добавил другой.

Кто-то отметил, что деньги американских налогоплательщиков, отправленные Украине в качестве помощи, возвращаются Байденам. Одни считают, что нельзя скрывать имена таинственных покупателей картины, а другие, наоборот, сочли это ненужным, ведь тогда люди сложат "два плюс два". Ещё один пользователь не поверил, что некоторые картины и в самом деле написал Хантер Байден, поэтому захотел увидеть документальный фильм о том, как он создаёт их.

"Анонимные покупатели". Перевод: Отмытые деньги", — написал комментатор.