Экс-канцлер Австрии признался, что санкции не смогли "поставить на колени" Россию
Экс-канцлер Австрии заявил, что антироссийские санкции больше вредят ЕС
Бывший канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что введённые против России санкции куда сильнее навредили самой Европе, нежели РФ, а отражается это сильнее всего на ценах.
"Мы многое пережили в последнее время, мы переживаем санкции, которые были приняты и обманули нас в том, что мы можем что-то выиграть за счёт того, что Россия будет поставлена на колени. Это совершенно не так", — заявил Штрахе, выступая на митинге в Вене.
Политик отметил положительное сальдо торгового баланса России, которое выросло в этом году со 100 до 220 миллиардов долларов и заметил, что введённые ограничения наносят вред именно Европе, а не РФ. В частности, в странах ЕС растут цены на энергоносители, продукты питания, а люди не знают, смогут ли себя обеспечить через несколько месяцев. По его мнению, это крайне опасная ситуация, которая угрожает благосостоянию населения.
"Это может грозить социальным напряжением, которого мы не хотим, и все, кто несёт политическую ответственность, должны препятствовать этому", — добавил Штрахе.
Напомним, в Вене несколько сотен человек устроили протесты, требуя от властей Австрии изменить решение о введении санкций против России. Митингующие недовольны ростом цен, высокими налогами и наплывом беженцев. Они связывают всё это с поддержкой Украины.
AP Photo / Ronald Zak / ТАСС