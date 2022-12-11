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11 декабря, 05:25

Экс-канцлер Австрии признался, что санкции не смогли "поставить на колени" Россию

Экс-канцлер Австрии заявил, что антироссийские санкции больше вредят ЕС

Бывший канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что введённые против России санкции куда сильнее навредили самой Европе, нежели РФ, а отражается это сильнее всего на ценах.

"Мы многое пережили в последнее время, мы переживаем санкции, которые были приняты и обманули нас в том, что мы можем что-то выиграть за счёт того, что Россия будет поставлена на колени. Это совершенно не так", — заявил Штрахе, выступая на митинге в Вене.

Политик отметил положительное сальдо торгового баланса России, которое выросло в этом году со 100 до 220 миллиардов долларов и заметил, что введённые ограничения наносят вред именно Европе, а не РФ. В частности, в странах ЕС растут цены на энергоносители, продукты питания, а люди не знают, смогут ли себя обеспечить через несколько месяцев. По его мнению, это крайне опасная ситуация, которая угрожает благосостоянию населения.

"Это может грозить социальным напряжением, которого мы не хотим, и все, кто несёт политическую ответственность, должны препятствовать этому", — добавил Штрахе.

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Напомним, в Вене несколько сотен человек устроили протесты, требуя от властей Австрии изменить решение о введении санкций против России. Митингующие недовольны ростом цен, высокими налогами и наплывом беженцев. Они связывают всё это с поддержкой Украины.

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AP Photo / Ronald Zak / ТАСС

Артур Белкин

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