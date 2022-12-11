В Австрии напомнили о предпосылках украинского конфликта, которые Запад "забыл"
Экс-вице-канцлер Австрии Штрахе: Европа давно закрывает глаза на украинский конфликт
Европа долгие годы закрывала глаза на украинский конфликт и не прослеживала предпосылки нынешней ситуации, о которых теперь старается не вспоминать. Об этом заявил на митинге в Вене экс-вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. Он отметил, что также европейские политики не спешат становиться посредниками в мирных переговорах с Россией.
Штрахе напомнил о предыстории нынешнего украинского конфликта: в 2014 году там случился государственный переворот, путч, в организации которого активно участвовало Центральное разведывательное управление США.
"Это был захват власти, который не может быть оправдан с демократической точки зрения. Вследствие чего началась гражданская война, в результате более 10 тысяч человек на востоке Украины — в Донецке, Луганске — были жестоко убиты", — сказал Штрахе.
Он подчеркнул, что Австрия как нейтральная страна хочет, чтобы политики вновь применили нейтралитет, но этого не происходит. Некоторые партии мечтают, чтобы Австрия вошла в НАТО, и тайно поддерживают это. Политик считает, что его страна рискует выбросить за борт свою нейтральную позицию по примеру Финляндии и Швеции.
Напомним, в Вене несколько сотен человек устроили протесты, требуя от властей Австрии изменить решение о введении санкций против России. Митингующие недовольны ростом цен, высокими налогами и наплывом беженцев. Они связывают всё это с поддержкой Украины.
ТАСС / imago / Eibner Europa