Европа долгие годы закрывала глаза на украинский конфликт и не прослеживала предпосылки нынешней ситуации, о которых теперь старается не вспоминать. Об этом заявил на митинге в Вене экс-вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. Он отметил, что также европейские политики не спешат становиться посредниками в мирных переговорах с Россией.

Штрахе напомнил о предыстории нынешнего украинского конфликта: в 2014 году там случился государственный переворот, путч, в организации которого активно участвовало Центральное разведывательное управление США.

"Это был захват власти, который не может быть оправдан с демократической точки зрения. Вследствие чего началась гражданская война, в результате более 10 тысяч человек на востоке Украины — в Донецке, Луганске — были жестоко убиты", — сказал Штрахе.

Он подчеркнул, что Австрия как нейтральная страна хочет, чтобы политики вновь применили нейтралитет, но этого не происходит. Некоторые партии мечтают, чтобы Австрия вошла в НАТО, и тайно поддерживают это. Политик считает, что его страна рискует выбросить за борт свою нейтральную позицию по примеру Финляндии и Швеции.