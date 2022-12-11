Украинские беженцы устроили бунт в Хорватии

В отеле "Пицок", что в городе Джурджевац на севере Хорватии, решили переселить проживающих там украинских беженцев в другое место. Однако, не согласившись с решением властей, переселенцы подняли бунт. Об этом рассказало издание Jutarnji list.

Как пишет газета, ситуация с беженцами в городе стала по-настоящему драматичной. Их решили переселить в другую гостиницу — в городе Копривница, который находится в 22 километрах от Джурджеваца. Как выяснилось, отель, в котором они жили до сих пор, заявку на продление контракта не подал, что и послужило причиной их перемещения. Но людей это известие потрясло, так как многие уже нашли работу, а дети начали ходить в местные детский сад и школу.

"Мы очень ценим всё, что хорватское государство сделало и делает для нас... Но многие из нас здесь работают, и это не даёт пасть духом. Как мы можем объяснить это детям, которые нашли друзей в школе?" — заявила изданию украинка Елена Черношок, которая живёт в Джурджеваце вместе с матерью и сыном.

Позже издание сообщило, что беженцев пока не будут переселять из Джурджеваца, но и размещение в "Пицоке" не будет постоянным. А координатор по вопросам гражданской защиты МВД Дарко Майсторович заявил, что власти хотят просто интегрировать беженцев в местную общину посредством размещения у частных лиц.