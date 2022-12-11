Директор школы использовал в хозяйстве двухтысячелетний котёл

Сотрудники Самаркандского государственного музея-заповедника во время экспедиции обнаружили бронзовый котёл саков, которому две тысячи лет. Правда, нашли они его не при раскопках, а в доме у бывшего директора школы села Мохаммади Пайарыкского района. Как сообщает Агентство культурного наследия страны, мужчина не знал, какую ценность имеет этот чан. Казан он в течение 30 лет использовал просто в быту, на кухне.

Двухтысячелетний котёл. Фото © madaniymeros.uz

Высота артефакта — 37 сантиметров, диаметр горловины — 52 см. По предварительной оценке, он датируется I–II тысячелетием до нашей эры. Как пишет агентство, в регионе и ранее находили похожие котлы. Учёные предполагают, что их использовали в ритуальных целях — как символ объединения племени.