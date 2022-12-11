Вирусолог рассказал, есть ли смысл носить маски во время вспышки гриппа

Медицинские маски помогают защититься не только от коронавируса, но и от гриппа, заявил вирусолог, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков.

"Маски достаточно эффективны. По крайней мере, это проверено было во время ковидной эпидемии. Когда все носили маски, гриппа практически не было. Сезонного подъёма гриппа, который обычно бывает в декабре, январе, феврале, вообще не было на этом фоне. Это потому, что все носили маски", — пояснил Чумаков Ura.ru.

По его мнению, волна гриппа этой зимой будет сильнее, чем прежде, потому что это заболевание два года не распространялось, в результате коллективный иммунитет очень сильно ослаб.

Вирусолог объяснил, что на сегодняшний день грипп обладает средней заразностью, поэтому носить маски — мера не обязательная, а рекомендательная. К группе риска относятся пожилые люди с хроническими заболеваниями.