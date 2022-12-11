"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 декабря, 00:41

Названа страна, которая выиграет от потолка цен на российскую нефть

The Epoch Times: Ограничение цен на российскую нефть выгодно Китаю

Попытка ввести ограничение цен на российскую нефть, которую предпринимают Евросоюз, страны G7 и Австралия, выгодна Китаю. Об этом заявил специалист хедж-фонда Tressis Даниэль Лакалль в статье для американского издания The Epoch Times.

По его мнению, в соглашении о введении ограничений на нефть из РФ немало ошибок. Так, России такие ограничения не навредят. К тому же покупающие её нефть страны получили возможность делать это по выгодным ценам. В том числе Китай сможет приобретать больше сырья, учитывая неплохую скидку, которая, кстати, не будет мешать России получать прибыль на экспорте энергоносителей.

"Если "Большая семёрка" действительно хотела нанести ущерб финансам и экспорту России, нужно было поощрять инвестиции в альтернативные и более конкурентоспособные источники энергии. Однако происходит обратное. Правительства стран "Большой семёрки" продолжают создавать барьеры для инвестиций в энергетику, а также нормативные и ошибочно называемые экологическими ограничения, которые ещё больше затрудняют обеспечение диверсификации и надёжности поставок", — пишет Лакалль.

Аналитик Юшков объяснил, что мешает Китаю покупать больше нефти у России

Аналитик Юшков объяснил, что мешает Китаю покупать больше нефти у России

Ранее Лайф сообщал, что поставки нефти из России в Китай в период с января по октябрь 2022 года увеличились на 9,5% и дошли до уровня 71,97 млн тонн.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров