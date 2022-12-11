Названа страна, которая выиграет от потолка цен на российскую нефть

Попытка ввести ограничение цен на российскую нефть, которую предпринимают Евросоюз, страны G7 и Австралия, выгодна Китаю. Об этом заявил специалист хедж-фонда Tressis Даниэль Лакалль в статье для американского издания The Epoch Times.

По его мнению, в соглашении о введении ограничений на нефть из РФ немало ошибок. Так, России такие ограничения не навредят. К тому же покупающие её нефть страны получили возможность делать это по выгодным ценам. В том числе Китай сможет приобретать больше сырья, учитывая неплохую скидку, которая, кстати, не будет мешать России получать прибыль на экспорте энергоносителей.

"Если "Большая семёрка" действительно хотела нанести ущерб финансам и экспорту России, нужно было поощрять инвестиции в альтернативные и более конкурентоспособные источники энергии. Однако происходит обратное. Правительства стран "Большой семёрки" продолжают создавать барьеры для инвестиций в энергетику, а также нормативные и ошибочно называемые экологическими ограничения, которые ещё больше затрудняют обеспечение диверсификации и надёжности поставок", — пишет Лакалль.