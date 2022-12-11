Врач назвала три действенных способа бросить курить

Среди множества способов бросить курить только три можно отнести к наиболее действенным, считает терапевт Ольга Кадырова. Она пояснила, что при табачной зависимости формируются патологии, последствия которых могут привести к атеросклерозу и сопутствующим ему инфаркту, инсульту, ишемии конечностей, головного мозга, а также к онкологическим заболеваниям, хроническим болезням лёгких. Испугавшись этого, человек может прибегнуть к самому главному методу — просто прекратить курить.

"Этот способ подойдёт тем людям, у которых не выражена физическая зависимость от никотина и имеется достаточная сила воли, чтобы преодолеть психологическую зависимость. Иногда этот метод успешен у тех людей, кто сильно испугался за свою жизнь. Например, перенеся инфаркт", — рассказала Кадырова агентству "Прайм".

Второй метод, по словам Кадыровой, это никотинозамещение. Пластыри, жвачки, испарители могут помочь побороть поведенческий стереотип, но не физиологическую зависимость. Медик отмечает, что уже зарегистрированы препараты, которые не содержат вредного вещества, но частично блокируют рецепторы, с которыми оно соединяется. Третий метод — психотерапевтическое воздействие. Многие, бросая курить, находят замещение привычки. К примеру, много едят. Методы психотерапии, в том числе и медикаментозные, помогают справиться с ядром проблемы — зависимым поведением, рассказала врач.

"Есть мифы о том, что прекращать курить резко нельзя, во время беременности лучше продолжать курить, если раньше вы курили. Но это не так", — говорит терапевт.

Она добавила, что отказ от курения вызывает некоторые симптомы: головную боль, учащённое сердцебиение, одышку, дрожь в конечностях, расстройство настроения. Но это не болезнь, подчеркнула она. Если человек хочет, но не может сам бросить вредную привычку, пусть обращается к специалистам, посоветовала врач.