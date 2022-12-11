"Стыдно и больно": Мама девочки, которая подожгла цветок на Вечном огне, попросила прощения

В Горно-Алтайске мама девочки, которая на Вечном огне подожгла гвоздику и сняла этот поступок на видео, записала видеообращение с извинением — за себя и за дочь. По словам женщины, она потрясена этим событием, ведь вместе с дочерью они участвовали в акции "Бессмертный полк", а также в Парке победы, где и находится Вечный огонь, провожала военнослужащих на СВО.

Мама просит прощения за поступок дочери на Вечном огне в Горно-Алтайске. Видео @ Telegram / Barnaul22

"Мне больно видеть, как поступил мой ребёнок. В нашей семье чтут память героев Великой Отечественной войны", — сообщила женщина.

Она принесла извинения и подчеркнула, что дочь уже осознала ошибку. По словам матери виновницы происшествия, это событие должно стать уроком для её дочери и других детей. Пользователи в комментариях поддержали женщину, однако возмутились тем, что извинения приносит она, а не сама подросток. Так, пользовательница с ником Елена Сергиенко заявила, что пакостить могут все, а вот когда приходится отвечать за свои поступки, прячутся за маму.

"Подростки часто поступают необдуманно. Главное, чтобы они потом поняли и раскаялись. Надеюсь, они больше так не поступят, другим не дадут", — отметила комментатор по имени Любовь.

"Сколько лет этой девочке? Не понимаю, как можно так сидеть жечь гвоздики на Вечном огне и при этом ходить в "Бессмертном полку", со слезами провожать наших на СВО? Значит, внутри ничего нет?", — высказалась Анастасия.

"Не извиняться надо, а учить уважению к памяти погибшим солдатам! Они отдали свои жизни, чтобы мы жили", — написала Елена С.