"Не до веселья": Продюсер раскрыл причину отсутствия Лепса и Антонова на "Золотом граммофоне"

Российский певец Юрий Антонов заболел, а его коллега Григорий Лепс сейчас переживает сильнейшую депрессию из-за развода с Анной Шаплыковой. Из-за этого зрители национальной музыкальной премии "Золотой граммофон" не увидели их дуэта с песней "Любимая". Так считает продюсер и руководитель компании "Ру-концерт" Евгений Морозов.

"Лепс — Высоцкий наших дней. У него крутой нрав, но он гениальный артист, и я уверен, что ещё долго будет на вершине. Сейчас он один из самых востребованных артистов, его выступление стоит десятки миллионов рублей. Да, вспылил, бывает. Думаю, всё у него будет хорошо и с женой он снова воссоединится", — цитирует сайт kp.ru слова Морозова.

Что касается 76-летнего Юрия Антонова, то, по словам продюсера, он отсутствовал на "Золотом граммофоне", потому что недавно перенёс тяжёлую операцию. Легендарный певец два с половиной месяца пробыл в Австрии на лечении: у него серьёзные проблемы с бедром и коленом.

"Тазобедренный сустав — дело серьёзное. 10-часовая операция у Юры была. Но он мужественно её перенёс. Сейчас уже чувствует себя намного лучше, вернулся в Россию, но пока не выступает", — объяснил Морозов.