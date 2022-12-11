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11 декабря, 04:15

"Не до веселья": Продюсер раскрыл причину отсутствия Лепса и Антонова на "Золотом граммофоне"

Продюсер Морозов: Лепса не было на "Золотом граммофоне" из-за личных проблем

Российский певец Юрий Антонов заболел, а его коллега Григорий Лепс сейчас переживает сильнейшую депрессию из-за развода с Анной Шаплыковой. Из-за этого зрители национальной музыкальной премии "Золотой граммофон" не увидели их дуэта с песней "Любимая". Так считает продюсер и руководитель компании "Ру-концерт" Евгений Морозов.

"Лепс — Высоцкий наших дней. У него крутой нрав, но он гениальный артист, и я уверен, что ещё долго будет на вершине. Сейчас он один из самых востребованных артистов, его выступление стоит десятки миллионов рублей. Да, вспылил, бывает. Думаю, всё у него будет хорошо и с женой он снова воссоединится", — цитирует сайт kp.ru слова Морозова.

Что касается 76-летнего Юрия Антонова, то, по словам продюсера, он отсутствовал на "Золотом граммофоне", потому что недавно перенёс тяжёлую операцию. Легендарный певец два с половиной месяца пробыл в Австрии на лечении: у него серьёзные проблемы с бедром и коленом.

"Тазобедренный сустав — дело серьёзное. 10-часовая операция у Юры была. Но он мужественно её перенёс. Сейчас уже чувствует себя намного лучше, вернулся в Россию, но пока не выступает", — объяснил Морозов.

Певец Юрий Антонов рассказал, почему уехал из России

Певец Юрий Антонов рассказал, почему уехал из России

Ранее Лайф писал, что Любовь Успенская поразила фанатов заявлением о своём гражданстве на церемонии вручения премии "Золотой граммофон". Оказалось, певица всё это время жила и работала в России без заветного паспорта.

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ТАСС / Сергей Бобылёв

Арина Родионова

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