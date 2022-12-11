В Абхазии прокомментировали призывы открыть "второй фронт" против России
Премьер Анкваб: Абхазия следит за призывами открыть "второй фронт" против России
Власти Абхазии следят за ситуацией вокруг призывов открыть в Грузии "второй фронт" против России. Об этом заявил премьер-министр Абхазии Александр Анкваб.
"Бдительность мы никогда не теряем — ни в какой ситуации, тем более в сегодняшней. Особенно [в тот период], когда было много информации о том, что эмиссары из разных стран Европы, особенно из Польши, приезжали и инспирировали открывать второй фронт. Но, слава богу, пока этого не происходит", — приводит РИА "Новости" его слова.
Анкваб добавил, что в Абхазии всегда напряжённая обстановка. Вместе с тем он выразил уверенность, что в Грузии много разумных людей, которым эскалация не нужна. Премьер республики добавил, что пока там не видят каких-то событий, которые бы тревожили Сухум.
Как рассказывал Лайф, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что Киев открыто призывал Тбилиси открыть "второй фронт" против России. Глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе предлагал провести референдум по поводу открытия "второго фронта", однако позже заявил, что это был сарказм, и, судя по опросам общественного мнения, грузинское общество категорически против боевых действий с Россией.
km-ra.org