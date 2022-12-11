В Абхазии прокомментировали призывы открыть "второй фронт" против России

"Бдительность мы никогда не теряем — ни в какой ситуации, тем более в сегодняшней. Особенно [в тот период], когда было много информации о том, что эмиссары из разных стран Европы, особенно из Польши, приезжали и инспирировали открывать второй фронт. Но, слава богу, пока этого не происходит", — приводит РИА "Новости" его слова.