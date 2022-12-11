Кинолог перечислил опасности зимних прогулок собак

Зимой хозяевам собак нужно особенно внимательно следить за самочувствием собак на прогулке. Помимо переохлаждения питомец может заработать себе вывих, растяжение или даже аллергию из-за реагентов. Об этом предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Как рассказал РИА "Новости" кинолог, зимой чаще мёрзнут собаки без шерсти или короткошёрстные, небольшие, щенки, пожилые особи, коротколапые питомцы. Хотя, по его словам, переохладиться может любая собака. Она начинает дрожать, переступая с лапы на лапу. Также при этом у четвероногих начинают бледнеть слизистые, а температура тела падает. У щенков любой породы до шести месяцев чаще всего она повышена, норма же — от 38,3 до 39 градусов.

Голубев объяснил, что первая степень переохлаждения приведёт к снижению активности собаки. А при обморожении чаще всего поражаются периферические участки тела животного: пальцы и лапы, уши, мошонка, молочные железы.

"На этих участках при обморожении снижается или полностью отсутствует чувствительность, бледнеет, а затем темнеет кожа, могут появиться пузыри. Это очень опасное состояние, животное может потерять ту часть тела, которая подверглась обморожению, может даже потребоваться полная ампутация из-за некротизирования значительного участка ткани", — сказал кинолог.

Также высоковероятными специалист назвал вывихи и порезы. На морозе чувствительность лап у собаки снижается, и она может травмироваться, даже не почувствовав этого. Ещё одной опасностью он назвал реагенты. Они разъедают собакам подушечки лап, причём даже недолгая прогулка по таким составам может вызвать сильное раздражение, воспаление тканей, формирование язв и аллергию. Голубев посоветовал укреплять иммунитет питомцев, одевать их теплее и делать разминку перед тренировками на улице, чтобы разогреть суставы, а также избегать прогулок по льду — это может быть опасно для жизни.